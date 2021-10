Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prix colossal déjà fixé pour l'opération Pogba ?

Publié le 16 octobre 2021 à 9h45 par La rédaction

Alors que son contrat se termine en juin 2022, Paul Pogba pourrait se retrouver libre à l'issue de la saison. Si notamment le PSG et le Real Madrid semblent très intéressés par le Français, le recrutement de ce dernier risquerait tout de même d'être très coûteux.

La situation de Paul Pogba ne laisserait personne indifférent. Le champion du monde français entame en effet sa dernière année de contrat avec Manchester United et n'a toujours pas renouvelé son bail. De ce fait, Paul Pogba pourrait ainsi se retrouver libre sur le marché des transferts au terme de la saison. Une énorme opportunité à 0€ qui attirerait les plus grands clubs européens, dont le Real Madrid et le PSG. Pour autant, les clubs intéressés par le milieu de terrain devraient tout de même sortir le chéquier pour attirer Pogba dans leur équipe...

Vers une opération XXL pour Pogba ?