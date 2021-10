Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si le PSG tenait sa vengeance sur le Real Madrid pour Mbappé ?

Publié le 16 octobre 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que le PSG, par l’intermédiaire de son directeur sportif Leonardo notamment, est irrité des déclarations du Real Madrid quant à l’éventuelle arrivée de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pourrait se venger du club merengue avec… Aurélien Tchouaméni !

Karim Benzema, Florentino Pérez, Toni Kroos… Au Real Madrid, les joueurs et dirigeants merengue ne cessent d’évoquer l’éventuelle venue de Kylian Mbappé l’été prochain. En effet, son contrat au PSG prendra fin le 30 juin 2022. Et en l’état, une prolongation ne serait pas une certitude, bien au contraire. La situation et la médiatisation de son potentiel transfert agace Leonardo qui n’a pas manqué de rappeler à l’ordre le Real Madrid pour ses appels du pied en évoquant notamment un manque de « respect » envers le PSG.

Le PSG prêt à plomber les plans du Real Madrid avec Tchouaméni ?