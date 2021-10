Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Barcelone… Paul Pogba donne le ton pour son avenir !

Publié le 16 octobre 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone, la Juventus et le Real Madrid pourraient d’ores et déjà faire de l’ombre au PSG dans la course à la signature de Paul Pogba, le milieu de terrain de Manchester United attendrait et étudierait les options pour son avenir.

Intéressé par le profil de Paul Pogba, qui pourrait d’ailleurs disposer du statut d’agent libre l’été prochain s’il choisissait de ne pas prolonger son contrat à Manchester United, le PSG serait cependant contraint de livrer une grande bataille en coulisse pour rafler la mise dans cette opération. Car comme l’agent du champion du monde l’a récemment fait savoir, Pogba pourrait faire son grand retour à la Juventus. Mais outre la Vieille Dame , le PSG devrait également se frotter au Real Madrid et au FC Barcelone, deux clubs auxquels Mino Raiola aurait proposé les services de son client Pogba.

Pogba voudrait étudier chacune des options…