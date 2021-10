Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rôle crucial joué par Mino Raiola dans le feuilleton Pogba ?

Publié le 16 octobre 2021 à 11h45 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba pourrait se retrouver libre sur le marché des transferts à la fin de la saison. Le PSG et le Real Madrid seraient très intéressés par le Français, dont l'agent n'est autre que Mino Raiola, qui devrait avoir un rôle majeur dans ce dossier.

Paul Pogba pourrait bien être le feuilleton du mercato 2022. Le Français est en fin de contrat avec Manchester United et n'a toujours pas renouvelé son bail avec les Red Devils . Face à cette situation, des cadors européens comme le Real Madrid et le PSG ne resteraient pas insensibles. En effet, en étant libre, Paul Pogba pourrait rejoindre sa future équipe sans que cette dernière ne dépense la moindre indemnité de transfert. Cependant, les clubs intéressés par Pogba devront faire face à son agent Mino Raiola. L'Italien peut se montrer dur en affaire, comme l'a déjà remarqué le Real Madrid...

Mino Raiola, un obstacle pour le Real ?