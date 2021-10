Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour le successeur annoncé de Mbappé !

Publié le 16 octobre 2021 à 23h15 par A.D.

Pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé en 2022, Leonardo aurait coché le nom de Dusan Vlahovic. Interrogé sur l'avenir de son buteur serbe, l'entraineur de la Fiorentina, Vincenzo Italiano, a lâché toutes ses vérités.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG se prépare à toutes éventualités pour Kylian Mbappé et même à un départ. Et s'il venait à perdre son numéro 7 en 2022, Leonardo se jettera immédiatement sur sa grande priorité Erling Haaland. Selon nos informations du 25 aout, le directeur sportif du PSG se tournera ensuite vers Robert Lewandowski en cas d'échec avec le buteur du Borussia Dortmund. En plus d'Erling Haaland et de la star du Bayern, Leonardo songerait également à recruter Dusan Vlahovic, qui fait le plus grand bonheur de la Fiorentina. Interrogé sur la situation de son buteur serbe ce samedi, Vincenzo Italiano a fait passer un message fort.

«La situation de Dusan Vlahovic est entre lui et le club»