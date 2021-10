Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce protégé de Tuchel a des exigences colossales !

Publié le 17 octobre 2021 à 1h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Antonio Rüdiger serait suivi de très près par le PSG. Alors qu'il aurait refusé une proposition d'environ 7,7M€ de la part de Thomas Tuchel, le défenseur allemand réclamerait un bail à plus de 24M€ annuels.

Après avoir recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum pour 0€ cet été, Leonardo voudrait en faire de même avec Antonio Rüdiger en 2022. Alors que le défenseur allemand sera en fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, le directeur sportif du PSG souhaiterait profiter de cette occasion en or pour le recruter librement et gratuitement. Et alors qu'Antonio Rüdiger aurait refusé une offre de prolongation de la part de Thomas Tuchel, Leonardo connaitrait désormais ses revendications.

Antonio Rüdiger réclamerait un contrat de 24M€