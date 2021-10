Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, le Real Madrid veut encore plomber les plans de Leonardo !

Publié le 17 octobre 2021 à 1h45 par La rédaction

Alors que le PSG chercherait à se renforcer au milieu de terrain, Leonardo aurait notamment coché les noms de Franck Kessié et d'Aurélien Tchouaméni. Cependant, ces deux joueurs seraient aussi très appréciés par Carlo Ancelotti au Real Madrid.

Le PSG et le Real Madrid pourraient se livrer plusieurs grandes batailles en 2022. En fin de contrat avec Paris, Kylian Mbappé refuserait toujours de prolonger avec le club de la capitale. En coulisses, Florentino Pérez semblerait être prêt à tout pour recruter librement la star française à l'issue de la saison. De plus, les deux cadors européens seraient également en concurrence dans plusieurs dossiers au milieu de terrain. En effet, le PSG penserait à Franck Kessié et à Aurélien Tchouaméni pour renforcer son entrejeu. Mais le Real Madrid pourrait bien se trouver en embuscade...

Tchouaméni et Kessié priorités du Real ?