Mercato - PSG : Un champion d’Europe va snober Leonardo !

Publié le 16 octobre 2021 à 22h10 par Th.B.

Le PSG serait toujours sur les rangs afin d’accueillir Nicolò Barella. Cependant, le milieu de l’Inter ne serait pas dans le même état d’esprit et le club nerazzurri non plus. Explications.

Depuis qu’il a explosé à Cagliari, ce qui lui a finalement permis de voir un transfert à l’Inter au cours du mercato estival de 2019 se concrétiser, Nicolò Barella se serait fait approché par Leonardo lors de la même fenêtre des transferts. Cependant, alors que le directeur sportif du PSG faisait son grand retour, Barella n’a pas déposé ses valises au PSG. Selon la presse italienne, le Paris Saint-Germain serait toujours intéressé par l’option Barella. Néanmoins, Nicolò Barella ne devrait pas débarquer au sein du club de la capitale, une fois de plus, en marge du prochain mercato estival.

Barella bientôt intouchable…