Mercato - PSG : Ce gros coup de gueule sur la succession de Mbappé !

Publié le 15 octobre 2021 à 22h45 par A.D.

Pour combler le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG penserait à recruter Dusan Vlahovic. Président de la Fiorentina, Rocco Commisso a poussé un coup de gueule sur la situation contractuelle de son buteur serbe.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a inscrit plusieurs noms sur ses tablettes pour la potentielle succession de Kylian Mbappé. Selon nos informations du 25 aout, le directeur sportif du PSG a identifié les profils d'Erling Haaland, sa grande priorité, et de Robert Lewandowski. Par ailleurs, Leonardo songerait également à Dusan Vlahovic en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Et alors que le joueur est engagé avec la Fiorentina jusqu'au 30 juin 2022, Rocco Commisso a reconnu qu'il avait de grandes difficultés à le prolonger.

«Nous avons des problèmes concernant le renouvellement de son contrat»