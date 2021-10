Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta lâche ses vérités pour Ousmane Dembélé !

Publié le 17 octobre 2021 à 6h30 par Th.B.

Le FC Barcelone travaillerait sur le dossier Ousmane Dembélé alors que son contrat ne court que jusqu’en juin prochain au Barça. Et le président Joan Laporta a annoncé la couleur pour l’attaquant du club culé.

Le FC Barcelone refuserait de perdre certains de ses joueurs dont le contrat arrive à expiration. C’est pourquoi le Barça s’est mis d’accord avec Pedri pour une prolongation et travaillerait sur les dossiers Ansu Fati et Ousmane Dembélé à présent. Bien que Sky Sport ait récemment fait savoir que le FC Barcelone était prêt à voir le champion du monde tricolore partir à l’issue de son contrat, la volonté première du joueur et du FC Barcelone ne seraient pas un tel dénouement.

« Ousmane veut rester. C'est un joueur qui nous intéresse beaucoup »