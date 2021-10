Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce tonitruante de Laporta sur Ousmane Dembélé !

Publié le 15 octobre 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait faire ses valises et quitter le club l'été prochain s'il ne prolonge pas très vite. Conscient de la situation, Joan Laporta négocie avec son attaquant français pour qu'il renouvelle son bail au plus vite. Et comme l'a expliqué le président du Barça, il veut qu'Ousmane Dembélé reste et le joueur veut également poursuivre son séjour en Catalogne.

Lors de l'été 2017, le PSG a réalisé l'immense exploit d'arracher Neymar au FC Barcelone. En faisant sauter la clause libératoire de la star brésilienne, qui était fixée à 222M€, la direction parisienne a laissé le Barça sans défense et sans la possibilité de bloquer le départ de la star brésilienne. Orphelin de Neymar, le club blaugrana n'a pas perdu de temps pour le remplacer. En effet, la direction catalane a fait un chèque d'environ 135M€ au Borussia Dortmund pour lui chiper Ousmane Dembélé. Et alors que le Français a fait le forcing pour partir, le club de la Ruhr n'a pas pu empêcher son départ vers le FC Barcelone. Toutefois, le passage d'Ousmane Dembélé au Barça reste très discret pour le moment. Victime de blessures à répétitions, le champion du monde tricolore n'a pas vraiment pu enchainer les grosses performances en Catalogne. Ce qui aurait pu provoquer son départ à plusieurs reprises. Et alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin, le Barça ne penserait plus du tout à s'en séparer, bien au contraire. Sachant qu'Ousmane Dembélé a montré de très belles choses dernièrement, Joan Laporta compte sur lui et veut qu'il s'inscrive encore un peu plus sur la durée à Barcelone. Ainsi, pour ne pas voir Ousmane Dembélé quitter le Barça librement et gratuitement le 1er juillet et pour le voir faire le bonheur du club pendant plusieurs années, le président catalan s'active en coulisses pour le prolonger. Et lors d'un entretien accordé à Sport.es , Joan Laporta a fait clairement savoir qu'Ousmane Dembélé voulait également poursuivre son aventure avec le FC Barcelone.

«Ousmane veut rester»