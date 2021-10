Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce du Barça sur son intérêt pour Haaland !

Publié le 15 octobre 2021 à 20h15 par Th.B.

Bien qu’il ait été question d’une potentielle venue d’Erling Braut Haaland au FC Barcelone, le PSG n’aurait pas à craindre le Barça pour le Norvégien d’après l’aveu du vice-président économique du club culé.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland disposerait cependant d’une clause libératoire fixée à 75M€ qui sera effective courant 2022. De quoi permettre aux clubs intéressés par les services de l’international norvégien de 21 ans de préparer leurs offensives respectives. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août dernier, le PSG fait du buteur du BvB sa priorité dans le cadre du départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé l’été prochain. Néanmoins, les deux clubs de Manchester ainsi que le Real Madrid pourraient faire de l’ombre au PSG dans la course à la signature d’Haaland. Une course à laquelle le FC Barcelone ne devrait pas se joindre d’après le vice-président économique du Barça .

« Recruter Haaland l’été prochain ? C’est très audacieux… »