Mercato - PSG : Qui faut-il choisir pour succéder à Kylian Mbappé ?

Publié le 17 octobre 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé a ouvertement fait savoir la semaine dernière qu’il avait souhaité rejoindre le Real Madrid à l’intersaison, la question de sa succession l’été prochain se pose plus que jamais. Dans les bureaux du PSG, quel devrait être le choix des dirigeants parisiens pour combler l’éventuel trou que le champion du monde laisserait en partant ? C’est notre sondage du jour !

Et si l’été 2022 marquait la fin de l’aventure de Kylian Mbappé au PSG ? Le contrat de l’attaquant du PSG expirera à la fin de la saison et pourrait bien ne pas être prolongé. Certes, comme La Cuatro l’a confié, Mauricio Pochettino tenterait le tout pour le tout en le chouchoutant de temps à autre, comme en le faisant sortir face à Angers vendredi afin qu’il reçoive une standing ovation. En outre, le PSG espérerait toujours pouvoir obtenir l’aval de Mbappé et de ses représentants au sujet d’une prolongation de contrat. Mais le club de la capitale pourrait être contraint de remplacer Kylian Mbappé. Et les options seraient multiples, à une échelle de réalisme bien différente.

