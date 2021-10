Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une grosse surprise à prévoir pour la vente du club ?

Publié le 17 octobre 2021 à 15h10 par A.M.

Alors que la vente de l'ASSE semble au ralenti, Bernard Caïazzo s'active en coulisse pour trouver de nouveaux investisseurs qui pourraient venir de des Etats-Unis ou des pays du Golfe.

La vente de l'AS Saint-Etienne semble dans une impasse. Roland Romeyer annonçait récemment sa volonté de céder le club avant la fin de l'année. Un timing qui semble désormais impossible à tenir. Et pour cause, bien que Norodom Ravichak soit toujours dans le coup, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les autres projets, dont celui porté par un investisseur local, Olivier Markarian, ont pris du plomb dans l'aile. Face à cette situation, Bernard Caïazzo prend les choses en main.

Caïazzo s'oriente vers les Etats-Unis et les pays du Golfe