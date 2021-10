Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - ASSE : Norodom Ravichak est toujours là !

Publié le 15 octobre 2021 à 11h28 par Alexis Bernard mis à jour le 15 octobre 2021 à 11h33

Alors qu’il a été avancé ce vendredi dans la presse que Norodom Ravichak était sur le point d’abandonner son projet de rachat de l’ASSE, le10sport.com est en mesure de démentir ces informations.

Le 13 avril dernier, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont annoncé dans les colonnes du Progrès leur intention de vendre l’AS Saint-Etienne. Et dans cette optique, c’est le nom de Norodom Ravichak qui se détache depuis quelques semaines pour reprendre le club. Cependant, dans son édition du jour, L’EQUIPE a jeté un gros froid sur cette possibilité en annonçant que le riche prince du Cambodge ne serait finalement plus tenté par l’achat des Verts, refroidi par les mauvais résultats de ce début de saison et un projet sportif qui ne serait pas à la hauteur de ses attentes, tout en ajoutant que les documents transmis par le cabinet KPMG ne l’auraient pas convaincu.

Norodom Ravichak veut aller au bout des discussions