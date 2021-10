Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba fait une révélation sur son choix de rejoindre l'OM !

Publié le 17 octobre 2021 à 14h15 par A.M.

Prêté par Arsenal sans option d'achat, William Saliba révèle que l'engouement du public marseillais a pesé au moment de faire son choix.

Recruté par Arsenal en 2019, alors qu'Unai Emery était encore l'entraîneur, William Saliba n'a toujours pas disputé la moindre minute avec les Gunners . Et pour cause, prêté à l'ASSE, comme le stipulait l'accord de son transfert, le défenseur français a directement été impacté par l'arrivée de Mikel Arteta qui n'est pas à l'origine de son recrutement. Par conséquent, après un prêt à l'OGC Nice la saison dernière, William Saliba a cette fois-ci été prêté à l'OM. Et il révèle que les supporters marseillais ont eu un impact dans sa décision.

«Je n'avais même pas encore signé que les supporters m'envoyaient déjà des messages»