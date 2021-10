Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet charge un gros club étranger…

Publié le 17 octobre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Visiblement très impressionné par les performances de William Saliba depuis son arrivée à l’OM durant le mercato estival, Dimitri Payet ne comprend pas la gestion d’Arsenal avec le défenseur français et le fait savoir.

Après un passage en prêt du côté de l’OGC Nice la saison passée, William Saliba a enchainé sur les mêmes bases avec son arrivée l’OM durant le mercato estival. Prêté sans option d’achat par Arsenal qui ne l’a encore jamais aligné en équipe première, Saliba est donc invité par les Gunners à aller chercher de l’expérience dans d’autres clubs. Mais Dimitri Payet, qui apprécie beaucoup le profil de Saliba, ne comprend pas cette gestion avec son jeune partenaire de l’OM et l’a fait savoir dans les colonnes de L’Equipe.

Payet ne comprend pas Arsenal »