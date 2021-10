Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouveau coup de tonnerre pour la vente du club !

Publié le 17 octobre 2021 à 12h45 par A.M.

Alors que le projet local mené par Olivier Markarian semble avoir les faveurs de Roland Romeyer, le rachat du club de l'ASSE ne devrait pas passer par l'entrepreneur français.

La vente de l'AS Saint-Etienne s'enlise ces dernières semaines, à tel point que L'Equipe assurant que Norodom Ravichak n'était plus intéressé. Cependant, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Prince du Cambodge est toujours bien décidé à racheter l'ASSE et à mener à bien son projet. En revanche, ce n'est pas le cas de tous les potentiels acquéreurs puisque le projet local porté par Olivier Markarian semble désormais très en retrait.

Le projet local très compromis ?