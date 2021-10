Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La vente du club plombée par Ruffier ? La réponse !

Publié le 17 octobre 2021 à 11h00 par A.M.

Alors que Stéphane Ruffier réclamerait pas moins de 5M€ à l'ASSE pour son licenciement, cela ne devrait pas refroidir les ambitions de Norodom Ravichak qui veut racheter le club.

La vente de l'ASSE s'accélère au point que plusieurs acquéreurs potentiels ont eu accès à la data room ce qui permet de prendre connaissance de tous les documents concernant la comptabilité des Verts. Toutefois, un élément a fait son apparition ces dernières heures, à savoir les demandes de Stéphane Ruffier. Licencié à six mois de la fin de son contrat, l'ancien portier de l'ASSE réclamerait jusqu'à 5M€, en plaidant notamment une perte de chance professionnelle, selon les informations de L'Equipe . Une somme qui pourrait refroidir certains candidats au rachat des Verts.

Norodom Ravichak pas effrayé par les demandes de Ruffier