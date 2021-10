Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema reçoit des messages forts pour le Ballon d’Or !

Publié le 17 octobre 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 17 octobre 2021 à 13h34

Alors que le Ballon d’Or 2021 sera décerné en novembre, Karim Benzema a reçu des soutiens de poids dans cette quête au sacre individuel suprême du football.

À 33 ans, Karim Benzema semble ne jamais avoir été aussi proche de décrocher le Ballon d’Or. En effet, si Leo Messi fait office de favori pour en décrocher un septième, l’international français a aussi son mot à dire selon de nombreux observateurs grâce à sa très bonne saison individuelle au Real Madrid ainsi que sa victoire en Ligue des Nations avec l’Equipe de France. Et à ce sujet, le buteur tricolore ne cachait pas dernièrement dans un entretien accordé à RTVE qu’il rêverait de décrocher cette fameuse distinction. « Je pense que c'est un trophée que tous les joueurs veulent un jour, tout le monde l'a en tête. Pour moi, c'est un trophée auquel je pense toujours depuis que je suis enfant. Si je peux être proche de ce trophée, c'est parce que je travaille beaucoup avec mes coéquipiers », lançait alors Karim Benzema.

Zinedine Zidane adoube Karim Benzema