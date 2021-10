Foot - Real Madrid

Real Madrid : Zidane envoie un énorme message à Benzema pour le Ballon d’Or !

Publié le 17 octobre 2021 à 12h10 par H.G. mis à jour le 17 octobre 2021 à 12h11

Alors que les débats sont nombreux au sujet du Ballon d’Or, Zinedine Zidane a clairement pris position en faveur de Karim Benzema.

Lionel Messi, Karim Benzema, Robert Lewandowski ou encore Jorginho… plusieurs joueurs font actuellement l’objet de débats dans la perspective du Ballon d’Or. Tandis que le trophée sera décerné début novembre, toute la question est de savoir qui en sera l’heureux vainqueur. Lionel Messi fait office de favori pour en décrocher un septième, mais de plus en plus d’observateurs commencent à affirmer que Karim Benzema mériterait lui-aussi de l’avoir après sa grande saison individuelle avec le Real Madrid et sa victoire en Ligue des Nations en Equipe de France.

« Moi, je lui donnerais le Ballon d’Or »