Real Madrid : La grande annonce de Karim Benzema sur le Ballon d'Or !

Publié le 14 octobre 2021 à 21h00 par A.D.

Auteur d'une année 2021 XXL, Karim Benzema fait partie des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or. Interrogé sur le sujet, le buteur du Real Madrid a envoyé un message très fort.

Karim Benzema n'a jamais été aussi proche du Ballon d'Or. Alors qu'il a réalisé la meilleure année de sa carrière, le buteur du Real Madrid est dans la liste des 30 joueurs nommés pour remporter le Graal. Lors d'un entretien accordé à AS il y a quelques jours, Karim Benzema s'est livré sur son ambition de remporter le Ballon d'Or. « Depuis que je suis petit, je rêve de gagner le Ballon d'Or, c'est le rêve de tous les footballeurs. Il est vrai que le plus important est toujours l'équipe, mais quand vous aidez votre équipe à gagner, quand vous jouez des matchs importants et marquez beaucoup de buts, la prochaine chose est d'avoir le Ballon d'Or dans votre tête, dans votre esprit . Bien sûr, je vais faire tout mon possible et je vais travailler aussi dur que possible pour avoir ce grand trophée, pour le gagner un jour, espérons-le, et réaliser ce rêve que j'ai depuis que je suis enfant » , a précisé Karim Benzema. Interrogé à nouveau ce jeudi, l'international français en a rajouté une couche.

«C'est un trophée auquel je pense toujours depuis que je suis enfant»