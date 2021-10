Foot - Real Madrid

Real Madrid : L’Espagne ne s’attendait pas à ça avec Benzema !

Publié le 12 octobre 2021 à 4h00 par La rédaction

Excellent avec l'équipe de France, Karim Benzema a inscrit un but magnifique pour permettre aux Bleus de dominer l'Espagne en finale de la Ligue Europa (2-1). Luis Enrique n'en revient pas.

Alors que l'Espagne pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score face à l'équipe de France en finale de la Ligue des Nations, les Bleus ont rapidement ramené la Roja sur terre. En effet, dans la foulée du but espagnol, Karim Benzema a répondu en égalisant d'un but exceptionnel avant que Kylian Mbappé ne parachève la victoire française (2-1). Après la rencontre, Luis Enrique reconnaît qu'il ne s'attendait pas à un tel but de l'attaquant du Real Madrid.

«On ne s'attendait pas à cela»