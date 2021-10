Foot - Real Madrid

Real Madrid : L’énorme sortie de Giroud sur Benzema !

Publié le 16 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

De nouveau interrogé sur le retour de Karim Benzema en équipe de France, Olivier Giroud reconnaît que cela a créé un déséquilibre tactique.

Après six ans d'attente, Karim Benzema a fait son grand retour en équipe de France cet été afin de disputer l'Euro. Et si d'un point de vue personnel le retour de l'attaquant du Real Madrid a été une réussite puisqu'il a inscrit quatre buts durant l'Euro, d'un point de vue collectif ce fut plus compliqué. Et pour cause, les Bleus ont été éliminés dès les huitièmes de finale. Relégué sur le banc par le retour de Karim Benzema, Olivier Giroud n'est plus du tout convoqué par Didier Deschamps depuis la fin de l'Euro. Et l'attaquant de l'AC Milan fait un aveu sur cette situation.

«Son retour a créé un déséquilibre tactique dans notre jeu»