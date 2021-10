Foot - Real Madrid

Real Madrid : La nouvelle confidence de Benzema sur son retour chez les Bleus !

Publié le 16 octobre 2021 à 21h00 par Th.B.

Le Real Madrid a vu pendant 5 longues années Karim Benzema rester au centre d’entraînement pendant les trêves internationales en raison de sa mise à l’écart de la sélection. Une expérience « difficile » comme le buteur de la Casa Blanca l’a révélé à Canal+ au moment d’évoquer son retour en Équipe de France.

Après 5 ans et demi à l’écart de l’Équipe de France, Karim Benzema a été rappelé par Didier Deschamps pour l’Euro à la fin de la saison dernière et n’a depuis plus jamais quitté le groupe des Bleus . Cependant, l’attaquant du Real Madrid a dû effectuer une grande traversée du désert avant de pouvoir retrouver la joie de porter le maillot de la sélection nationale. Au cours d’un entretien avec Olivier Dacourt, Karim Benzema s’est confié sur cette période difficile et particulièrement au début de sa mise à l’écart lors des départs des autres internationaux du Real Madrid au cours des trêves internationales.

« Au début c’était difficile, mais… »