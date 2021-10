Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema reçoit un gros message pour le Ballon d’Or !

Publié le 15 octobre 2021 à 22h00 par La rédaction

À l'approche de l'élection du Ballon d'Or, Karim Benzema trouve de plus en plus de soutien. Dernièrement, c'est Jean-Michel Aulas qui s'est montré être un fervent supporter de l'attaquant du Real Madrid dans la course au titre de meilleur joueur de l'année 2021.

Les jours passent et l’annonce du Ballon d’Or se fait de plus en plus attendre. Plusieurs joueurs ont déjà été évoqués parmi les favoris comme Lionel Messi, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé ou encore Karim Benzema. L’attaquant de 33 ans a porté presque tout seul le Real Madrid sur ses épaules cette année. Ses statistiques étaient impressionnantes (30 buts et 9 passes décisives en 46 rencontres toutes compétitions confondues). Sur ce début de saison, l’international tricolore semble reparti sur les mêmes bases, l'attaquant du Real Madrid qui a déjà trouvé le chemin des filets à 10 reprises tout en délivrant 7 passes décisives en 10 matchs. Son titre en Ligue des Nations avec l’Équipe de France joue également en sa faveur dans la course au Ballon d’Or. Et récemment, l’ancien de l'OL a reçu un gros soutien.

« Karim Benzema Ballon d’or, une évidence »