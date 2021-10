Foot - Real Madrid

Real Madrid : Nasri évoque le Ballon d’Or pour Benzema !

Publié le 14 octobre 2021 à 11h12 par La rédaction mis à jour le 14 octobre 2021 à 11h14

Ancien partenaire de Karim Benzema en en équipe de France, Samir Nasri estime que le buteur du Real Madrid un prétendant crédible pour le Ballon d’Or.