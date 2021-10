Foot - Real Madrid

Real Madrid : Benzema, Ballon d’Or… Ce constat dressé par Arsène Wenger !

Publié le 17 octobre 2021 à 13h10 par H.G. mis à jour le 17 octobre 2021 à 13h35

Alors que certains veulent voir Karim Benzema remporter le Ballon d’Or 2021, Arsène Wenger estime qu’il pourrait manquer des choses à l’international français.

Le Ballon d’Or 2021 pourrait se jouer entre Karim Benzema et Leo Messi. En effet, les deux attaquants apparaissent comme les grands favoris pour décrocher la récompense individuelle suprême le 29 novembre, l’Argentin du PSG semblant néanmoins avoir une longueur d’avance sur le buteur du Real Madrid. Et si Zinedine Zidane a clairement affiché son soutien à Karim Benzema dans cette quête, Arsène Wenger s’est montré plus prudent.

« Est-ce que le poids des trophées joue un rôle décisif ? »