Mercato - PSG : Un international français va échapper à Leonardo…

Publié le 20 octobre 2021 à 6h15 par Th.B.

Appréciant toujours autant le profil de Theo Hernandez, Leonardo aurait fort à faire pour l’attirer au PSG. Outre la concurrence venant d’Angleterre, le directeur sportif parisien devrait trouver un moyen de faire capoter les plans de prolongation du Milan AC.

Ne semblant pas particulièrement compter sur Layvin Kurzawa qui aurait pu plier bagage à la dernière saison, et bien que Juan Bernat soit à nouveau opérationnel, le PSG chercherait toujours à se renforcer au poste de latéral gauche. Comme Fabrizio Romano l’a dernièrement révélé, la volonté de Leonardo serait de lever l’option d’achat fixée à 40M€ dans le prêt de Nuno Mendes convenu avec le Sporting Lisbonne. Pour autant, le directeur sportif du PSG ne fermerait pas le dossier Theo Hernandez, bien au contraire.

Le PSG est en grand danger pour Theo Hernandez