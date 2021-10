Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid jeté dans le feuilleton Theo Hernandez…

Publié le 19 octobre 2021 à 13h15 par Th.B.

Témoin des intérêts du PSG et de certains clubs anglais pour Theo Hernandez, le Milan AC serait prêt à lui offrir revalorisation salariale via la signature d’un nouveau contrat…

Les sessions de mercato se suivent et se ressemblent pour le PSG. Du moins, dans la quête du Paris Saint-Germain de sang neuf dans les couloirs de la défense de l’effectif parisien. Ayant pu accueillir Achraf Hakimi et Nuno Mendes, sous la forme d’un prêt avec option d’achat pour le Portugais, Leonardo aimerait poursuivre sur sa lancée en mettant la main sur un autre défenseur évoluant à gauche en plus de Mendes pour qui le directeur sportif du club de la capitale devrait lever l’option d’achat de 40M€ convenue avec le Sporting Lisbonne d’après le journaliste Fabrizio Romano. Le profil de Theo Hernandez plairait particulièrement au PSG qui devrait cependant se frotter à une forte concurrence en Angleterre selon la presse transalpine.

Le Milan AC veut tripler le salaire de Theo Hernandez !