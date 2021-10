Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane a dit non à un projet légendaire !

Publié le 19 octobre 2021 à 11h45 par B.C.

Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane ne manque pas de pistes pour reprendre du service. Les nouveaux propriétaires de Newcastle rêveraient notamment du Français pour lancer leur nouveau projet XXL.

Alors qu’il lui restait encore une année de contrat, Zinedine Zidane a pris la décision de quitter le Real Madrid en mai dernier, permettant à Carlo Ancelotti de faire son retour chez les Merengue . Depuis, le Français se fait discret et profite de son temps libre, bien que plusieurs clubs rêvent de le convaincre de reprendre du service. En Espagne, on assure notamment que le PSG serait toujours intéressé en cas de départ de Mauricio Pochettino, et il en serait de même pour Manchester United, qui a bouclé cet été le retour de Cristiano Ronaldo, la pièce maîtresse de Zinedine Zidane lors de son premier passage au Real Madrid. Mais un autre club de Premier League aurait pour ambition d’obtenir les services du Français.

Newcastle aurait tenté le gros coup Zidane