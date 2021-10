Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo à l’origine d’un coup de tonnerre pour Zidane ?

Publié le 19 octobre 2021 à 10h45 par B.C.

Toujours annoncé dans le viseur du PSG, Zinedine Zidane aurait été approché par Manchester United pour succéder à Ole Gunnar Solskjær.

Engagé jusqu’en juin 2022, Zinedine Zidane a pris la décision de quitter le Real Madrid cet été, lassé de son aventure espagnole. L’ancien numéro 10 profite donc de son temps libre, tout en observant attentivement les prestations de l’équipe de France, avec l’espoir de succéder à Didier Deschamps à terme. Mais Zidane reste un homme convoité, et plusieurs pistes s’offriraient à lui s’il désirait reprendre du service. Selon OK Diario , le PSG serait notamment intéressé par le Ballon d’Or 1998, mais Cristiano Ronaldo pourrait obliger les Qataris à faire une croix sur l’une de leurs priorités.

Manchester United se positionne sur Zidane… sur recommandation de Cristiano Ronaldo