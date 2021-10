Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ en janvier ? Umtiti envoie un message fort à Laporta !

Publié le 19 octobre 2021 à 10h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone voudrait poursuivre son opération dégraissage et notamment via Samuel Umtiti, le champion du monde tricolore refuse catégoriquement de partir au cours du mercato hivernal.

Dans la foulée du Mondial 2018 en Russie, Samuel Umtiti a connu bien des déboires sur le plan physique et particulièrement en raison de ses problèmes au genou qui depuis, l’empêche de revenir à son meilleur niveau. De quoi inciter le FC Barcelone à essayer de se séparer du champion du monde qui avait été prolongé avant la Coupe du monde et qui est sous contrat jusqu’en juin 2023. Cependant, et après un long passage à vide, Umtiti s’est dit prêt et apte à en découdre afin de retrouver une place de titulaire au sein de la défense centrale du FC Barcelone. Et un départ imminent ne serait pas dans les plans de Samuel Umtiti alors que le président Joan Laporta s’efforcerait de réduire la masse salariale du club culé, les revenus du Français étant conséquent.

Samuel Umtiti écarte l’idée d’un départ cet hiver !