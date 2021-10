Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les grands regrets de Bartomeu sur le départ de Messi…

Publié le 19 octobre 2021 à 9h45 par Th.B.

Nouvelle star offensive du PSG, Lionel Messi a quitté son club de toujours, le FC Barcelone, à l’occasion de la dernière intersaison. Un départ qui n’a pas manqué de faire réagir son ancien président Josep Maria Bartomeu.

En raison de grandes difficultés financières rencontrées par le FC Barcelone, le club culé n’a pas pu retenir Lionel Messi cet été. Bien que Joan Laporta ait été réélu président en mars dernier et que la prolongation du sextuple Ballon d’or était sa priorité et la grande promesse de sa campagne électorale, le nouveau patron de l’administration du Barça a échoué. Résultat ? Lionel Messi a rejoint le PSG le 10 août dernier, seulement quelques jours après l’annonce officielle du FC Barcelone de son incapacité à renouveler le contrat de Lionel Messi, malgré sa volonté de casser son salaire en deux. Ancien président du FC Barcelone qui était parvenu à bloquer le départ du nouveau numéro 30 du PSG, Josep Maria Bartomeu a été interrogé sur le surprenant départ de Messi.

« Son départ est un problème »