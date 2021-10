Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino ne s’inquiète pas pour Messi !

Publié le 18 octobre 2021 à 16h15 par A.C.

Arrivé cet été après toute une vie passée au FC Barcelone, Lionel Messi prend peu à peu ses marques au Paris Saint-Germain.

Pour le moment, on n’a pas vraiment vu le meilleur Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Rentré en retard cet été, l’Argentin a rencontré un petit pépin physique fin septembre et n’a pas joué face au SCO Angers lors dernière journée de Ligue 1 (2-1). Tout le monde a été subjugué par son seul but sous les couleurs du PSG lors de la victoire sur Manchester City en Ligue des Champions (2-0), mais les supporters restent encore sur leur faim, puisqu’ils n’ont pu voir le trio avec Neymar et Kylian Mbappé qu’à cinq reprises depuis le début de la saison.

« Il a brillé au Barça, avec l’Argentine et il le fait au PSG »