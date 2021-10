Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Icardi sur le point de prendre une décision fracassante ?

Publié le 18 octobre 2021 à 9h45 par A.C. mis à jour le 18 octobre 2021 à 10h39

Mauro Icardi ne traverse pas vraiment la meilleure période de sa carrière et cela pourrait impacter la suite de sa carrière au Paris Saint-Germain.

Si sur le terrain les choses ne vont pas au mieux pour Mauro Icardi, en dehors les choses ne vont pas forcément mieux. L’attaquant du Paris Saint-Germain rencontre en effet des problèmes avec Wanda Nara, sa femme et agent, qui a lâché une petite bombe sur les réseaux sociaux ces derniers jours en parlant d’une supposée séparation. Un évènement pas anodin, puisqu’il pourrait bien avoir un impact sur la carrière d’Icardi, dont le contrat avec le PSG court jusqu’en juin 2024 et qui n’a plus vraiment de place depuis l’arrivée au club de Lionel Messi. Un retour en Italie semble le plus probable, sachant que la Juventus a cherché à le recruter en tout fin du mercato estival, pour pallier le départ de Cristiano Ronaldo.

Icardi prêt à claquer la porte dès janvier ?