Mercato - Real Madrid : Vers une énorme désillusion pour Pérez avec ce talent de Ligue 1 ?

Publié le 18 octobre 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que le Real Madrid envisagerait de lancer une offensive pour Aurélien Tchouaméni, Manchester United semblerait bien décidé à faire capoter les plans du club merengue pour le milieu de terrain de l’AS Monaco.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, intéressé par son profil malgré le recrutement d’Eduardo Camavinga (18 ans), Aurélien Tchouaméni (21 ans) semble faire tourner bien des têtes sur le marché des transferts. En effet, la Juventus, Chelsea ou encore Manchester United se seraient immiscés dans la course à la signature du milieu de terrain de l’AS Monaco, où son contrat court jusqu’en juin 2024. Et en raison du potentiel départ libre de tout contrat de Paul Pogba à la prochaine intersaison, Manchester United pourrait bien contrecarrer les plans du Real Madrid pour Tchouaméni.

Tchouaméni bien dans le viseur de Manchester United !