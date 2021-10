Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après le PSG, un autre gros club tente de plomber un dossier d'Ancelotti !

Publié le 17 octobre 2021 à 15h00 par A.M.

Bien décidé à recruter Aurélien Tchouameni l'été prochain, le Real Madrid devra toutefois affronter la concurrence de Manchester United dans ce dossier, en plus de celle du PSG.

Après avoir réussi à recruter Eduardo Camavinga, qui a débarqué en fin de mercato pour environ 35M€, le Real Madrid compte bien rééditer un coup similaire avec Aurélien Tchouameni. Il faut dire que le milieu de terrain de l'AS Monaco réalise une excellente saison, au point de s'être imposé en équipe de France. En l'absence de N'Golo Kanté, le Monégasque était titulaire en Bleus et il a brillé durant de le Final 4 de la Ligue des Nations. Par conséquent, la concurrence s'organise pour les Madrilènes dans ce dossier.

Manchester United s'active pour Tchouameni