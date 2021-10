Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi pourrait prendre une décision radicale pour son avenir !

Publié le 17 octobre 2021 à 23h15 par D.M.

Selon certains proches de Mauro Icardi, Wanda Nara ne devrait plus gérer la carrière du buteur parisien après leur séparation.

Mauro Icardi a loupé l’entraînement du PSG ce dimanche matin. « Mauro Icardi a eu l’autorisation du club pour motif familial et n’a pas participé à l’entrainement ce matin » a indiqué le club parisien. Et pour cause, sa femme depuis près de sept ans, Wanda Nara, aurait quitté Paris pour rejoindre Milan après avoir publié une story accompagnée de ce message : « Une autre famille que tu as ruinée pour une salope ». Très affecté par cette séparation, Mauro Icardi est incertain pour la prochaine rencontre de Ligue des champions face au RB Leipzig mardi prochain.

Mauro Icardi pourrait chercher un autre agent