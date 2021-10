Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Agüero... La réponse du Barça à l'énorme proposition de Leonardo !

Publié le 17 octobre 2021 à 18h15 par La rédaction

Pour faire plaisir à Lionel Messi, le PSG aurait sondé le FC Barcelone pour un échange entre Mauro Icardi et Sergio Agüero. Pour autant, Joan Laporta n'envisagerait pas une telle opération.

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait frappé fort en recrutant Lionel Messi sans dépenser la moindre indemnité de transfert. La Pulga n'était en effet plus sous contrat avec le FC Barcelone, qui s'est retrouvé dans l'incapacité de renouveler le bail du génie argentin. À cause des gros soucis financiers du Barça, Joan Laporta n'avait pas d'autre choix que de laisser partir librement Lionel Messi. Un départ difficile à vivre pour Sergio Agüero, qui avait rejoint le club culé le 31 mai dernier dans l'espoir notamment de jouer aux côtés de son compatriote. Afin de réunir les deux amis proches, le PSG aurait alors proposé aux dirigeants barcelonais un échange XXL entre Mauro Icardi et Sergio Agüero...

Le Barça refuse la proposition du PSG