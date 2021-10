Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos a des comptes à régler avec le Real Madrid !

Publié le 17 octobre 2021 à 18h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Sergio Ramos a dû faire ses valises cet été, avant de signer au PSG. Et selon la presse catalane, le défenseur espagnol aurait toujours une dent contre son ancien club, et plus particulièrement envers Carlo Ancelotti.

Alors que son contrat se terminait le 30 juin, Sergio Ramos n'a pas pu continuer son aventure avec le Real Madrid. En effet, l'ancien capitaine merengue n'a pas réussi à trouver un accord contractuel avec son président Florentino Pérez. Toutefois, à en croire El Nacional , le véritable responsable du départ de Sergio Ramos ne serait autre que Carlo Ancelotti. En effet, le coach italien aurait été sollicité par Florentino Pérez pour sceller l'avenir du défenseur espagnol. Et Carlo Ancelotti aurait décidé de laisser filer Sergio Ramos. Un choix qui agacerait toujours le principal concerné.

Sergio Ramos aurait une dent contre Ancelotti après son départ