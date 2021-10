Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino sort du silence pour Icardi !

Publié le 18 octobre 2021 à 15h45 par A.C.

Mauricio Pochettino, coach du Paris Saint-Germain, s’est exprimé au sujet de la situation de Mauro Icardi.

Il a suffi d’une publication de Wanda Nara sur Instagram pour mettre le feu au poudres et créer une énorme polémique internationale. En France, en Italie ou encore en Espagne on parle en effet de la supposée séparation entre Mauro Icardi et sa compagne, ensemble depuis 2014. L’attaquant a d’ailleurs été autorisé par le Paris Saint-Germain à sauter l’entrainement de ce dimanche, puis celui de ce lundi, afin de régler ses problèmes personnels. Par le biais des réseaux sociaux, Icardi a fait savoir être à Milan, où il a retrouvé Wanda Nara ainsi que ses enfants.

« Il sera dans le groupe et on verra ce soir quand il arrivera ».