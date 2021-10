Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Italie, Angleterre, Espagne… Quelles options pour Mauro Icardi ?

Publié le 18 octobre 2021 à 14h30 par A.C. mis à jour le 18 octobre 2021 à 14h35

Les problèmes extra-sportifs de Mauro Icardi pourraient avoir un impact sur sa carrière et accélérer son départ du Paris Saint-Germain.

Ces derniers jours, la presse française et étrangère a beaucoup parlé de Mauro Icardi, mais pas vraiment pour ses prestations sur le terrain. L’attaquant du Paris Saint-Germain rencontre en effet des problèmes de couple, avec les médias argentins qui ont même parlé d’une rupture et un départ de sa famille vers Milan. Le problème, c’est que Wanda Nara n’est pas seulement la compagne d’Icardi, mais également celle qui gère sa carrière ! Ainsi, une séparation professionnelle pourrait également survenir, avec Gabriele Giuffrida qui serait déjà prêt à prendre la relève. Ce dernier avait déjà participé à l’opération qui avait permis de faire passer Icardi de l’Inter au PSG en 2019. Récemment interrogé sur l’avenir de l’attaquant de 28 ans, Giuffrida a commencé à ouvrir la porte à un retour en Serie A, grâce notamment à un régime fiscal avantageux. « Cette année, les deux années depuis que le joueur est parti à l'étranger vont commencer, les clubs qui veulent le prendre pourront bénéficier du décret de croissance, et dans un moment historique comme celui-ci, je pense que cela peut être utile » a-t-il déclaré, au micro de Sky Sport Italia , n’évoquant toutefois aucune piste sérieuse pour le moment.

En Italie, la Juventus est toujours là, mais l’Inter et Milan…

D’après les informations de Calciomercato.com , le seul club italien actuellement intéressé par Mauro Icardi serait la Juventus. Cet été déjà, les Bianconeri ont tenté le tout pour le tout dans les derniers jours du mercato, avec Massimiliano Allegri qui aurait réclamé l’arrivée de l’Argentin pour pallier le départ de Cristiano Ronaldo vers Manchester United. Le son de cloche est quelque peu différent du côté de La Repubblica , qui évoque également un possible intérêt de l’AC Milan et de l’Inter, ancien club d’Icardi avec lequel la séparation n’a pas vraiment été douce. Les Rossoneri doivent en effet penser à la succession de Zlatan Ibrahimovic et d’Olivier Giroud, alors que le jeune Pietro Pellegri ne semble pas apporter satisfaction pour le moment. Les Nerazzurri font également face à un problème en attaque, puisque si Edin Dzeko est arrivé cet été ses 35 ans n’en font pas vraiment une option d’avenir. A noter que toujours selon La Repubblica , Lautaro Martinez pourrait faciliter le retour d’Icardi, les deux étant des amis proches.

L’Espagne et l’Angleterre, des destinations à ne pas écarter