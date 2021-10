Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir d’Icardi relancé par le feuilleton avec Wanda Nara ?

Publié le 18 octobre 2021 à 9h15 par G.d.S.S.

Alors que la séparation entre Mauro Icardi et son épouse Wanda Nara a fait couler beaucoup d’encre ce week-end, cet épisode pourrait avoir un impact direct sur le futur du buteur argentin au PSG.

La nouvelle fait grand bruit samedi soir, lorsque Wanda Nara, épouse et agent de Mauro Icardi, affichait publiquement sur les réseaux sociaux que le buteur argentin du PSG s'était rendu coupable de l’avoir trompée : « Une autre famille que tu as ruinée pour une salope », a lâché Nara en story sur Instagram . Elle a donc décidé de retourner à Milan pour acter sa séparation avec Icardi, mais de nouveaux clichés Instagram ont été publiés dimanche soir sur lesquels une réconciliation semblait actée entre le buteur du PSG et son épouse. Mais quel serait l’impact d’une séparation définitive pour la suite de la carrière de Mauro Icardi ?

Un départ à prévoir en cas de séparation ?