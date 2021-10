Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que doit faire Nasser Al-Khelaïfi avec Sergio Ramos ?

Publié le 18 octobre 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que Sergio Ramos n'a toujours pas joué une seule minute avec le PSG, Nasser Al-Khelaïfi songerait à se débarrasser de lui au plus vite. A votre avis, le président parisien doit-il déjà se séparer de Sergio Ramos ?

En fin de contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos était libre le 1er juillet. Une information qui n'a pas échappée au PSG. En effet, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont fait le nécessaire pour boucler un coup XXL à 0€ avec Sergio Ramos. Toutefois, le recrutement de l'ancien capitaine du Real Madrid est encore loin d'être rentable pour le PSG, puisque le joueur n'a pas pu jouer la moindre minute sous ses nouvelles couleurs depuis sa signature. Et cela commencerait à agacer Nasser Al-Khelaïfi.

Le crédit de Sergio Ramos au PSG déjà épuisé ?