Mercato - PSG : Haaland, Salah... Un énorme jeu de chaises musicales lancé par Mbappé ?

Publié le 18 octobre 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Erling Haaland est la grande priorité du PSG pour la succession de Kylian Mbappé. Toutefois, le buteur norvégien pourrait privilégier un départ vers la Premier League. Et alors que Liverpool serait actuellement le mieux placé pour recruter Erling Haaland à l'été 2022, Leonardo pourrait en profiter pour offrir Mohamed Salah à Mauricio Pochettino.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé refuse de prolonger, et ce, parce qu'il veut rejoindre le Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo espère toujours convaincre son numéro 7 de renouveler son contrat. Toutefois, il se prépare tout de même à la possibilité de perdre Kylian Mbappé en 2022. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG a identifié plusieurs profils pour combler le vide que pourrait laisser l'ancien de l'AS Monaco à Paris. Ainsi, selon nos informations du 25 aout, Leonardo a coché les noms d'Erling Haaland, sa grande priorité, et de Robert Lewandowski. Toutefois, le PSG pourrait voir le buteur du Borussia Dortmund le snober pour la Premier League.

Kylian Mbappé remplacé par Mohamed Salah au PSG ?

Selon les informations d' AS , divulguées ce lundi, Erling Haaland aurait une attache particulière pour la Premier League et pourrait ainsi recaler le PSG pour signer dans un club anglais. Et malheureusement pour Leonardo, les prétendants britanniques ne manqueraient pas pour Erling Haaland. En effet, Manchester United, City, Chelsea et Liverpool en pinceraient tous pour Erling Haaland et serait prêts à faire péter sa clause libératoire, qui avoisinerait les 75M€, à l'été 2022. Et parmi ces cadors de Premier League, les Reds seraient dans une position idéale. A en croire le média espagnol, les Red Devils et les Blues auraient des moyens XXL, mais ont déjà misé gros sur Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku cet été. Et en ce qui concerne les Citizens , Pep Guardiola aurait pris la température pour Erling Haaland, mais il serait en mauvais termes avec Mino Raiola. Ainsi, Liverpool disposerait d'une véritable voie royale pour récupérer le buteur du Borussia Dortmund à l'été 2022. Et pour canaliser le PSG, Jürgen Klopp aurait une arme non négligeable.

Erling Haaland, l'héritier de Mohamed Salah à Liverpool ?