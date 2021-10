Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va disputer une bataille colossale pour Haaland !

Publié le 18 octobre 2021 à 18h15 par A.D.

Pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé, Leonardo a fait d'Erling Haaland sa grande priorité, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne manquerait pas de concurrents sur ce dossier. En effet, Manchester United, City, Chelsea et Liverpool seraient également en embuscade pour le buteur du Borussia Dortmund.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo prépare déjà l'après-Mbappé. Et en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022, le directeur sportif du PSG compte se jeter en priorité sur Erling Haaland. Toutefois, Leonardo serait loin d'être seul sur ce dossier. En effet, le PSG devrait se frotter à plusieurs cadors de Premier League pour le recrutement du buteur du Borussia Dortmund.

Erling Haaland a la cote en Premier League