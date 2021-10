Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland aurait déjà choisi sa prochaine destination !

Publié le 18 octobre 2021 à 17h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Erling Haaland est la grande priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Toutefois, il semblerait que le buteur du Borussia Dortmund soit parti pour rejoindre la Premier League.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé refuse de prolonger car il souhaite signer au Real Madrid. Conscient de la situation, Leonardo se prépare déjà au possible départ de son numéro 7. Ainsi, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a identifié plusieurs profils pour combler le vide que pourrait laisser Kylian Mbappé à Paris. Et selon nos informations du 25 aout, Erling Haaland est la grande priorité de Leonardo. Toutefois, le PSG ne serait pas du tout en ballotage favorable sur ce dossier.

Erling Haaland penche vers la Premier League