Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare du très lourd pour Mbappé !

Publié le 18 octobre 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Bien décidé à recruter Kylian Mbappé libre l'été prochain, le Real Madrid compte toutefois monter un gros projet pour convaincre l'attaquant du PSG de signer. Florentino Pérez préparerait ainsi un gros recrutement pour faire de Kylian Mbappé le coeur de la révolution merengue.

L'avenir de Kylian Mbappé risque de grandement faire parler dans les prochains mois. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain, et une prolongation semble pour le moment difficilement envisageable. Kylian Mbappé avait reconnu avoir réclamé son départ cet été pour rejoindre le Real Madrid. Le club merengue avait d'ailleurs transmis plusieurs offres au PSG comprise entre 160 et 200M€. Mais les Parisiens se sont montrés catégoriques, repoussant toutes les propositions madrilènes. Cependant, le Real Madrid a prévu de revenir à la charge dès le mois de janvier afin de tenter Kylian Mbappé de signer libre. De son côté, le PSG espère convaincre son attaquant, notamment grâce au projet sportif. Mais Florentino Pérez a un plan colossal.

Un nouveau directeur sportif pour mener sa révolution