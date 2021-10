Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prend tout le monde de court avec Koeman !

Publié le 18 octobre 2021 à 13h00 par A.C.

Joan Laporta, président du FC Barcelone, aurait pris une décision assez étonnante concernant l’avenir de Ronald Koeman.

Voilà des semaines que la presse catalane parle d’un départ imminent de Ronald Koeman. Pourtant, le Néerlandais est toujours l’entraineur du FC Barcelone, alors que son contrat court jusqu’en juin prochain. Certains observateurs expliquent cela par la crise économique du club, la pire de son histoire, qui empêcherait tout simplement Joan Laporta de payer les indemnités de licenciement de Koeman. Interrogé sur son avenir en marge de la victoire du Barça sur le FC Valence ce dimanche (3-1), le principal concerné préfère en rire. « J'ai deux jours de paix et de tranquillité et je vais en profiter » a expliqué Koeman en conférence de presse. « Le match contre le Dinamo est très important. Nous devons continuer avec cette attitude et cette énergie pour surprendre les adversaires ». Pourtant, au sein du FC Barcelone on ne semble toujours pas convaincus.

Laporta refuse de licencier Koeman